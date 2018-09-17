بوروشينكو يفسخ معاهدة الصداقة مع روسيا

أعلن ديوان الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس بيترو بوروشينكو، قد أقر مقترح وزارة خارجيته، ووقع على قرار فسخ معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة مع روسيا.

وجاء في بيان نشر على موقع ديوان الرئاسة الأوكراني، في الإنترنت: "وفقا لقرار مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، تمت الموافقة على اقتراح وزارة خارجية أوكرانيا، فسخ معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية للـ31 من مايو 1997".

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وستبلغ خارجية أوكرانيا الجانب الروسي قبل الـ30 من سبتمبر بقرار كييف هذا، ليحيل بوروشينكو مشروع قانونه إلى البرلمان.

وفي وقت سابق، علّق رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما الروسي ليونيد كلاشنيكوف بالقول، إن هذه الوثيقة لم تعد تتمتع بأي قيمة حقيقية ولذلك لن تكون هناك أي عواقب جدية تترتب على فسخها.

المصدر: لينتا رو