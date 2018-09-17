سويسرا تعقّد إجراءات اعتماد الدبلوماسيين الروس

قامت سلطات سويسرا بتشديد وتعقيد إجراءات الاعتماد للدبلوماسيين الروس.

وقال بيار الان ألتشينغر، ممثل المكتب الصحفي بوزارة الخارجية السويسرية، إن وزارته، استدعت منذ الربيع الماضي، السفير الروسي أو القائم بالأعمال، 3 مرات، للحصول على تفسيرات في قضية تسميم سيرغي سكربيال وابنته، وكذلك بخصوص الوضع حول مختبر شبيتس السويسري.

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وأضاف الدبلوماسي السويسري: "حثت وزارة الخارجية السويسرية، روسيا على وقف النشاط غير المشروع فورا في أراضي دولتنا وضد المنشآت السويسرية".

وأكد الممثل السويسري، أن بلاده تتقاسم المعلومات المتوفرة لديها مع كل الدول الشريكة. وقال: "في الوقت نفسه، سنواصل جهودنا للحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا".

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "زونتاغ تسايتونغ" السويسرية، بوجود عشرات العملاء الروس يعملون حاليا في سويسرا.

وقالت الصحيفة، إن الخارجية السويسرية، استدعت السفير الروسي عدة مرات وطالبته بوقف الأنشطة غير القانونية.

ولكن السفارة الروسية في برن، وصفت المقالة "بعديمة الصحة"، وتعمل على تقويض العلاقات الثنائية. وأكدت البعثة الدبلوماسية أنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضد موسكو خلال اللقاءات في الخارجية السويسرية.

المصدر: نوفوستي







