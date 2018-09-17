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قاسمي يوضح حقيقة الخلاف بين ظريف وروحاني

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قاسمي يوضح حقيقة الخلاف بين ظريف وروحاني
Reuters Iranian Presidency
الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف
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نفت الخارجية الإيرانية اليوم، وجود خلاف في وجهات النظر بين وزير الخارجية ورئيس الجمهورية الإيرانيين حول مشاركة الأخير من عدمها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، للصحفيين: "ما تداولته وسائل الإعلام حول وقوع خلاف في وجهات النظر بين الرئيس حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف حول مشاركة الرئيس في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل، لا أساس له من الصحة".

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وأضاف: "روحاني سيشارك في اجتماع الجمعية العامة، لأننا نرى في مشاركة إيران في هذا الاجتماع فرصة يجب استغلالها".

ولفت قاسمي إلى أن ظريف سيرافق روحاني إلى هذه الاجتماعات، وإلى لقاءات على هامش الاجتماع.

المصدر: إرنا

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