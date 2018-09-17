"يديعوت أحرنوت" تكشف عن "اتصالات سرية" بين إسرائيل وتركيا

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن اتصالات سرية بين تركيا وإسرائيل للحد من التوتر بينهما، والعودة بالعلاقات بين أنقرة وتل أبيب إلى زخمها القديم.

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ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن تركيا وإسرائيل ستتبادلان السفراء بعد الأعياد اليهودية، "إن لم تظهر أي مفاجآت أو أزمات في اللحظات الأخيرة".

وأضافت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، نشرت إعلانا لتعيين سفير جديد لها في تركيا، اعتبارا من صيف العام المقبل، وذلك بعد أن بعثت أنقرة إلى سفارتها في تل أبيب مؤخرا، ملحقا تجاريا بعد سنوات من غيابه.

ورجحت الصحيفة أن تكون هناك أسباب كثير تعزز فرص تحسين العلاقات بين البلدين، أبرزها الأزمة بين أنقرة وواشنطن، التي أثرت بشكل كبير على سعر الليرة التركية، مما دفع أردوغان إلى إزاحة الأزمة مع إسرائيل عن الطاولة، بالإضافة إلى اقتراب الأزمة السورية من نهايتها.

وأكدت مصادر إسرائيلية للصحيفة، عدم إجراء أي لقاء بين الرئيس التركي ووزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في العاصمة الأذرية باكو السبت الماضي، حيث حضر أردوغان للمشاركة في احتفالات تحرير باكو، وليبرمان للتوقيع على اتفاقيات لبيع الأسلحة.

وأكدت المصادر للصحيفة أن لا علاقة بين الزيارتين، ولم يلتق أي مسؤول إسرائيلي بأي مسؤول تركي، ولم يكن هناك سعي لإجراء أي لقاءات أصلا، كما أن الأذريين لم يحاولوا التوسط.

المصدر: وكالات