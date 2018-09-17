مراسلنا: تعرض السفارة الإيرانية للاعتداء في أثينا

تعرضت السفارة الإيرانية لدى اليونان فجر اليوم لاعتداء بالعبوات الملونة، شنته مجموعة من الشبان كانوا يركبون درجات نارية ولاذوا بالفرار.

وأفاد مراسلنا في طهران عمر هواش بأن عناصر من جماعة anarchisme وعددهم عشرة كانوا يستقلون درجات نارية هاجموا السفارة الإيرانية في أثينا بعبوات ملونة، وأن متحدثا باسم المهاجمين نشر بيانا على الإنترنت قال فيه إن الغرض من الهجوم هو ما يتعرض له الأكراد على يد إيران.

المصدر: RT