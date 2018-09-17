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إصابة شرطي بحادث طعن في بروكسل

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إصابة شرطي بحادث طعن في بروكسل
Reuters Yves Herman
الشرطة البلجيكية- أرشيف
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أصيب شرطي بلجيكي بجروح طفيفة نتيجة طعنه بسكين على يد مسلح في حديقة ماكسيميليان في العاصمة بروكسل.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن الشرطة فتحت النار على المعتدي، ما أدى إلى إصابته في صدره وساقه.

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وقالت المتحدثة باسم القضاء البلجيكي إينا فان ويمرش: "ما يقلقنا حاليا هو حالة الشرطي الصحية، ثم الوقوف على ملابسات الهجوم عليه".

وأوضحت ويمرش أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الحادث للوقوف على الدوافع وراه.

المصدر: vrt.be

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