إصابة شرطي بحادث طعن في بروكسل

أصيب شرطي بلجيكي بجروح طفيفة نتيجة طعنه بسكين على يد مسلح في حديقة ماكسيميليان في العاصمة بروكسل.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن الشرطة فتحت النار على المعتدي، ما أدى إلى إصابته في صدره وساقه.

Politieman aangevallen met mes in Maximiliaanpark, politie opent vuur op verdachte https://t.co/kZrxnCrbPY#vrtnws — VRT NWS (@vrtnws) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

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وقالت المتحدثة باسم القضاء البلجيكي إينا فان ويمرش: "ما يقلقنا حاليا هو حالة الشرطي الصحية، ثم الوقوف على ملابسات الهجوم عليه".

وأوضحت ويمرش أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الحادث للوقوف على الدوافع وراه.

المصدر: vrt.be