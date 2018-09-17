 
مباشر
عاجل
بوتفليقة يقيل قائدي القوات الجوية والبرية ويعين اللواء غريس عبد الحميد أمينا عاما لوزارة الدفاع

إسرائيل بصدد إطلاق مصنع للأسلحة في الفلبين

أخبار العالم

إسرائيل بصدد إطلاق مصنع للأسلحة في الفلبين
Reuters GALI TIBBON / AFP / POOL
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي ونظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksqs

تعتزم شركة Silver Shado الإسرائيلية لصناعة الأسلحة الخفيفة في ضوء زيارة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى إسرائيل مؤخرا، افتتاح مصنع لأسلحتها في الفلبين بكلفة 50 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الشركة تعهدت باستثمار 50 مليون دولار في المصنع الذي سيستوعب 160 عاملا فلبينيا ويتوقع افتتاحه العام القادم.

إقرأ المزيد
دوتيرتي: أوعزت للجيش بعدم شراء الأسلحة إلا من إسرائيل

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن قرار الشركة يأتي نتاجا لزيارة رئيس الفلبين لإسرائيل مطلع الشهر، والتي أثمرت عن توقيع 20 اتفاقية بقيمة 83 مليون دولار.

وخلال زيارته، قال دوتيرتي إنه كلف جيشه بشراء الأسلحة الإسرائيلية فقط، وذلك لأن تل أبيب لا تضع أي شروط على عقد صفقات السلاح معها خلافا لباقي الدول.

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عجوز ثمانيني يتحدى ميسي ورونالدو ونيمار