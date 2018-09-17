إسرائيل بصدد إطلاق مصنع للأسلحة في الفلبين

تعتزم شركة Silver Shado الإسرائيلية لصناعة الأسلحة الخفيفة في ضوء زيارة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى إسرائيل مؤخرا، افتتاح مصنع لأسلحتها في الفلبين بكلفة 50 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الشركة تعهدت باستثمار 50 مليون دولار في المصنع الذي سيستوعب 160 عاملا فلبينيا ويتوقع افتتاحه العام القادم.

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ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن قرار الشركة يأتي نتاجا لزيارة رئيس الفلبين لإسرائيل مطلع الشهر، والتي أثمرت عن توقيع 20 اتفاقية بقيمة 83 مليون دولار.

وخلال زيارته، قال دوتيرتي إنه كلف جيشه بشراء الأسلحة الإسرائيلية فقط، وذلك لأن تل أبيب لا تضع أي شروط على عقد صفقات السلاح معها خلافا لباقي الدول.

المصدر: معا