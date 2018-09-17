عبوة ثمنها 10 آلاف دولار قتلت رئيس دونيتسك

نشرت وزارة أمن الدولة في جمهورية دونيتسك الشعبية شريط فيديو، لاستجواب رجل كانت قد اعتقلته العام الماضي للاشتباه في ضلوعه بمحاولة سابقة لاغتيال ألكسندر زاخارشينكو.

وفي الشريط، ظهر ألكسندر بودغوريلوف وقال، إن المخابرات الأوكرانية قامت بتجنيده لتنفيذ عمليات قتل وتخريب، وأشار إلى أنه كان يجب عليه، أن يقوم بوضع عبوة ناسفة في مطعم "بوشكين" في دونيتسك.

وأكد على وجود مجموعة تخريبية ثانية، كان تعد لتنفيذ عمل إرهابي في مطعم آخر بالمدينة، باستخدام جهاز تفجير من نوع جديد تم اختباره في عملية تفجير في كييف.

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وذكر أن العبوة الناسفة، قابلة للتفجير عن بعد بإشارة لاسلكية من مسافة 1.5-2 كم تمر عبر أي عائق كان بما في ذلك الجدران الإسمنتية السميكة ولا يمكن التشويش على هذا الجهاز أو إخماد إشارته.

وقال المتهم، إنه لم يعهد سابقا مثل هذه المعدات والعبوات المتفجرة لدى المخابرات الأوكرانية، وزعم أن سعر الجهاز المذكور، يصل إلى أكثر من 10 آلاف دولار وأن الأمن الأوكراني حصل عليه من مصدر أمريكي.

المصدر: نوفوستي



