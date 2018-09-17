برلين تتهم واشنطن بالتحايل على العقوبات وتجاوزها بدهاء

تتهم وسائل الإعلام الألمانية، الولايات المتحدة بعدم التقيد بالعقوبات ضد روسيا وتجاوزها عندما يكون ذلك لمصلحة الجانب الأمريكي.

وأكثر ما يثير سخط برلين، هو أن واشنطن تتخطى العقوبات ضد روسيا والقيود المفروضة بسهولة عندما يكون الأمر لمصلحتها، ولكن إذا كان التعامل التجاري مع روسيا لصالح أوروبا، فإن الجانب الأمريكي يتهم الأخيرة بالمراوغة والخداع.

وفي التفاصيل، جرى فرض العقوبات على مؤسسة "إينيرغو ماش" الروسية التي تورد المحركات الصاروخية الروسية من طراز "RD-180" و"RD-181" للولايات المتحدة ولكن بسبب حاجة واشنطن الماسة لهذه المحركات التي تستخدم من جانب "ناسا" والبنتاغون، تم تجميد العقوبات ضد هذه المؤسسة الروسية.

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وهذا الاستثناء بالذات، أثار امتعاض الألمان وقال الصحفي أندريه بالين في مقالة نشرتها صحيفة Handelsblatt الألمانية اليومية: "يضغط البيت الأبيض على دول الاتحاد الأوروبي مطالبا بتنفيذ قانون العقوبات، لكنه ينسى التقيد بها عندما تكون الفائدة التجارية أعلى من المطلب السياسي".

وذكر الصحفي، أن "تصميم المحركات الصاروخية سيكلف الجانب الأمريكي 3 مليارات دولار ولذلك نراه يفضل شراء المحركات الروسية، لأن ذلك أرخص".

المصدر: نوفوستي