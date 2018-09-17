"نوفيتشوك" بريء في وعكة سالزبوري الأخيرة

استبعدت شرطة مقاطعة ويلتشاير البريطانية، أن يكون غاز "نوفيتشوك"، وراء الوعكة الصحية التي أصابت رجلا وامرأة مساء أمس الأحد داخل مطعم في مدينة سالزبوري.

وقالت الشرطة في بيان على موقعها الرسمي: "نقل يوم أمس، رجل أربعيني وامرأة ثلاثينية إلى مستشفى في سالزبوري وخضعا للفحص الطبي بعد شعورهما بالتوعك. ويمكننا التأكيد أنه لا يوجد ما يشير إلى تعرضهما لغاز "نوفيتشوك"، ولا يزالان تحت الإشراف الطبي، وتم رفع حالة الطوارئ في المنطقة".

وأعلنت الشرطة البريطانية مساء أمس، أنها توجّهت إلى مطعم "لي بريتسو" الإيطالي في سالزبوري بعد تلقّيها بلاغا من خدمة الإسعاف بأن رجلا وامرأة، أحسا بأعراض تشبه التسمم هناك.

Update regarding earlier incident in Salisbury - https://t.co/Zn49QhJKvi — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) ١٦ سبتمبر ٢٠١٨

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وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمطعم وأغلقت الطرق المتاخمة له كإجراء احترازي، للوقوف على أسباب الحادث.

وتعليقا على الطوق الأمني الذي فرضته، قالت الشرطة إنه "بالنظر إلى الأحداث الأخيرة في المدينة (قضية سيرغي سكريبال) والقلق المتعلق باحتمال تعرض الثنائي لمادة غير معروفة، فإن مجموعة أجهزة الطوارئ اتّبعت نهجا حذرا جدا".

المصدر: وكالات