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ماي: رغم الانتقادات مركزة على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي

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ماي: رغم الانتقادات مركزة على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي
Reuters
رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي
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أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها تعمل جاهدة على خطتها بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات "المزعجة" الموجهة إليها بشأن "بريكست" والتشكيك في أهليتها.

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جاء تصريح ماي بعد أن دعا عمدة العاصمة لندن، صادق خان، إلى إجراء استفتاء جديد على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وقال إن الطريقة التي تنتهجها ماي في مفاوضات الانسحاب من التكتل أصبحت "مشوبة بارتباك وأزمة" وتقود البلاد نحو مسار مدمر.

ومن المقرر أن تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، لكن خطة ماي لم تكتسب بعد دعما كافيا، مما دفع نوابا وقادة في نقابات وقطاعات أعمال للقول إنه يجب أن يكون للشعب كلمة الفصل في أي اتفاق خروج مع بروكسل.

واستبعدت ماي مرارا إجراء استفتاء ثان حول "بريكست".

المصدر: رويترز

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