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ترامب مخاطبا المكسيكيين: سنفعل أشياء عظيمة معا!

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ترامب مخاطبا المكسيكيين: سنفعل أشياء عظيمة معا!
Reuters Leah Millis
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عبر تغريدة على صفحته في "تويتر" المكسيكيين بعيد استقلالهم، وقال إنه سيفعل معهم أشياء عظيمة معا"!

وخفف ترامب في الفترة الأخيرة ومنذ انتخاب الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيسا للبلاد، من حدة تصريحاته تجاه المكسيكيين بعد التلاسن والتوتر في العلاقات مع الرئيس السابق، بسبب الخلاف حول بناء جدار بين البلدين للحد من هجرة المكسيكيين إلى الولايات المتحدة.

هذا وأعلن ترامب نهاية الشهر الماضي عن التوصل إلى تفاهم مع المكسيك حول عقد اتفاق تجاري جديد بدلا من الاتفاق المعمول به حول حرية التجارة في أمريكا الشمالية (نافتا).

المصدر: وكالات

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