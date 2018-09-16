ترامب مخاطبا المكسيكيين: سنفعل أشياء عظيمة معا!

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عبر تغريدة على صفحته في "تويتر" المكسيكيين بعيد استقلالهم، وقال إنه سيفعل معهم أشياء عظيمة معا"!

وخفف ترامب في الفترة الأخيرة ومنذ انتخاب الرئيس المكسيكي الجديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيسا للبلاد، من حدة تصريحاته تجاه المكسيكيين بعد التلاسن والتوتر في العلاقات مع الرئيس السابق، بسبب الخلاف حول بناء جدار بين البلدين للحد من هجرة المكسيكيين إلى الولايات المتحدة.

Congratulations to all of our Mexican friends on National Independence Day. We will be doing great things together! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2018

هذا وأعلن ترامب نهاية الشهر الماضي عن التوصل إلى تفاهم مع المكسيك حول عقد اتفاق تجاري جديد بدلا من الاتفاق المعمول به حول حرية التجارة في أمريكا الشمالية (نافتا).

المصدر: وكالات