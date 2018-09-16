ظريف: توتير يغلق حسابات إيرانيين حقيقية ويترك حسابات تستهدف النظام

اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "تويتر" الأحد بإغلاق حسابات لإيرانيين "حقيقيين" في الوقت الذي تسمح فيه بحسابات مناهضة للحكومة تدعمها الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة مخاطبا الرئيس التنفيذي لـ"تويتر" جاك دورسي، "مرحبا جاك. تويتر أغلق حسابات إيرانيين حقيقيين، مذيعين تلفزيونيين وطلاب بسبب افتراض أنهم جزء من عملية تستهدف التأثير على الرأي العام".

وأضاف: "ماذا عن حسابات فعلية في (العاصمة الألبانية) تيرانا تستخدم لتعزيز الدعاية، التي تستهدف تغيير النظام وتخرج من العاصمة (واشنطن)".

وقامت شركات "فيسبوك" و"تويتر" و"ألفابيت" التي تملك "غوغل" بحذف مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعائية إيرانية مزعومة بشكل جماعي في أغسطس.

واتهمت وسائل الإعلام الإيرانية إسرائيل والسعودية وجماعات معارضة في المنفى، من بينها "جماعة مجاهدي خلق" التي يتخذ بعض أعضائها ألبانيا مقرا لهم، بأنها وراء الحملات التي تدعو إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: رويترز