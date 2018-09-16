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الشرطة البريطاية تحقق في حالة توعك مشبوهة في سالزبوري

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الشرطة البريطاية تحقق في حالة توعك مشبوهة في سالزبوري
Reuters
شرطي بريطاني يحرس منطقة محظورة في مدينة سالزبوري يفترض أن مادة سامة استخدمت فيها
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أعلنت الشرطة البريطانية أن رجلا وامرأة أصيبا بتوعك داخل مطعم في مدينة سالزبوري التي وقع فيها الهجوم المفترض على الجاسوس السابق سيرغي سكريبال وابنته، واتهمت لندن موسكو بتسميمهما.

وقالت شرطة ولاية ويلتشر البريطانية في بيان الأحد إنها تلقت بلاغا من خدمة الإسعاف بأن رجلا وامرأة، أحسا بوعكة بعد زيارتهما لمطعم Prezzo الإيطالي الواقع في مدينة سالزبوري.

وأضافت أنها تتعامل مع ما وصفته بـ"واقعة طبية" حصلت لهما.

وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمطعم وأغلقت الطرق المتاخمة له، كإجراء احترازي، حتى تحديد الأسباب التي أدت إلى توعك الرجل والمرأة. 

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المصدر: شرطة ولاية ويلتشر

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