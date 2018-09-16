نصيحة ماكرون لعاطل عن العمل تثير جدلا في فرنسا

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي بعد إسدائه نصيحة لشاب عاطل عن العمل بتغيير مهنته والعمل في قطاعات تعاني نقصا في اليد العاملة.

وقال ماكرون لشاب زار قصر الإليزيه، الذي فتح أبوابه أمام عامة الشعب في إطار إحياء أيام التراث "جد لك وظيفة شاغرة بمجرد عبور الشارع" إذا أردت العمل في مطعم.

واقترح ماكرون على الشاب، الذي يريد أن يعمل في البساتين، بتغيير مهنته قائلا إذا كنت مستعدا ومتحمسا هناك الفنادق والمقاهي والمطاعم والبناء، في كل مكان أزوره أسمع أنهم بحاجة للعمال. كل الأماكن! الفنادق، المقاهي، المطاعم، ستجد وظيفة شاغرة بمجرد عبورك الشارع".

وقال الشاب أثناء حديثه مع الرئيس الفرنسي إنني "أبلغ الخامسة والعشرين وقد أرسلت نسخا كثيرة من سيرتي الذاتية ورسائل التحفيز من دون جدوى"، إلا أن ماكرون أصر على الشاب أن يبحث عن عمل في المقاهي والمطاعم وقال إنه "واثق بأن نصفها يوظف في الوقت الحالي".

وأثارت نصيحة الرئيس موجة انتقادات لاذعة على شبكات التواصل الاجتماعي تتهمه بتجاهل واقع البطالة المرتفعة في صفوف الشباب.

ومنذ انتخابه اتُّهم ماكرون مرارا بالإدلاء بتصريحات متعالية وخاصة عندما تحدث عن "طفرة" المساعدات الاجتماعية.

المصدر: أ ف ب