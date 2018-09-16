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إصابة 5 جنود إسرائيليين ضلوا طريقهم شمالي القدس

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أُصيب 5 جنود إسرائيليين، بعد أن حاصرهم شبان فلسطينيون داخل حافلتهم، التي ضلت طريقها ومرت بجوار مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وهاجم الشبان الحافلة، بالحجارة، ما تسبب في إصابة الجنود، الذين أطلقوا الرصاص بغزارة نحو المواطنين.

ودفع الجيش بوحدات لإجلاء الجنود، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات من الجيش الإسرائيلي.

المصدر: وكالات

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