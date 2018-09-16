إصابة 5 جنود إسرائيليين ضلوا طريقهم شمالي القدس

أُصيب 5 جنود إسرائيليين، بعد أن حاصرهم شبان فلسطينيون داخل حافلتهم، التي ضلت طريقها ومرت بجوار مخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وهاجم الشبان الحافلة، بالحجارة، ما تسبب في إصابة الجنود، الذين أطلقوا الرصاص بغزارة نحو المواطنين.

ودفع الجيش بوحدات لإجلاء الجنود، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات من الجيش الإسرائيلي.

An IDF bus accidentally entered the Qalandia refugee camp, south of Ramallah. Palestinians surrounded the bus and rioted, throwing rocks at it. As a result, an IDF officer and two soldiers were lightly injured. Israeli forces fired into the air to disperse the riot. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) September 16, 2018

المصدر: وكالات