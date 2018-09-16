إسرائيل ترحل ناشطا غربيا متضامنا مع الفلسطينيين

بعد إلقاء القبص عليه الجمعة الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية ترحيل الناشط والأستاذ الجامعي فرانك رومانو، وذلك بذريعة محاولته تعطيل هدم قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية.

وأفادت مراسلتنا في الضفة الغربية بأن محكمة إسرائيلية أصدرت، اليوم الأحد، قرارا بترحيل المتضامن الفرنسي - الأمريكي فرانك رومانو، الذي اعتقلته الجمعة الماضي.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن غابي لاسكي محامية رومانو، أمس السبت، أن موكلها محتجز في القدس، وأن الشرطة الإسرائيلية أبلغتها أن رومانو سيمثل أمام محكمة عسكرية الاثنين المقبل.

وأضافت أن اعتقال رومانو كان بذريعة "محاولته تعطيل قوات الأمن في الخان الأحمر بالضفة الغربية".

وكان رومانو من بين عشرات النشطاء الذين يقضون أوقاتهم في الخان الأحمر، في محاولة لمنع هدم القرية الفلسطينية، وتهجير أهلها.

المصدر: RT + وكالات