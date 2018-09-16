رقم عالمي في صناعة البوظة

حطمت ولاية "قهرمان مرعش" جنوبي تركيا، رقما قياسيا سابقا وسجلت رقما عالميا جديدا في صنع أكبر قطعة بوظة، وذلك ضمن إطار فعاليات مهرجان في الولاية للمرطبات والثقافة والفن السنوي.

وجلب القائمون على الحفل، قطعة البوظة العملاقة التي تزن 2 طن ويصل قطرها إلى 171 سنتيمترا إلى ساحة المهرجان عبر رافعة ضخمة.

وأقبل المشاركون على تناول البوظة في ساحة المهرجان بعد أن أعلن القائمون عليه الدعوة المجانية عقب عرض قطعة البوظة العملاقة وتصويرها.

وكان من بين المدعوين للحفل والي المدينة، ورئيس بلديتها، إضافة إلى مسؤولين آخرين وبرلمانيين.

ويشار إلى أن هذه الولاية تشتهر بالمرطبات وتصدر كميات كبيرة منها سواء إلى الولايات التركية الأخرى، أو إلى خارج البلاد.

المصدر: وسائل إعلام تركية