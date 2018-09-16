مصر.. الإفراج عن منسق حركة "6 أبريل" المعلرضة

أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل عمرو علي، المنسق العام لحركة 6" أبريل" المعارضة التي شاركت في ثورة 2011، بتدابير احترازية، وذلك عقب اتهامه بالتظاهر والتحريض على قلب نظام الحكم.

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ووجهت النيابة العامة لعلي، بعد حبسه في سبتمبر 2015، مجموعة من التهم، منها الدعوة للتظاهر وإثارة الشغب والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومقاومة السلطات والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال عنف.

وحظر قرار قضائي صدر في أبريل 2014 حركة "6 أبريل"، ما يجعل الانضمام إليها مخالفا للقانون.

المصدر: وسائل إعلام مصرية