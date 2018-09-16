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أردوغان يتدخل للإفراج عن راعي أغنام تركي موقوف في أرمينيا

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أردوغان يتدخل للإفراج عن راعي أغنام تركي موقوف في أرمينيا
Reuters Marko Djurica
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بشأن راع تركي اجتاز الحدود الأرمنية بالخطأ وطلب منه إطلاق سراحه وإعادته إلى ذويه في تركيا.

واستجاب رئيس الوزراء الأرمني لطلب الرئيس التركي، وبإيعاز منه أفرجت السلطات الأرمنية عن راعي الأغنام التركي أوموت علي (16 عاما) الذي أوقفته قبل أكثر من شهر، إثر اجتيازه الحدود.

عائلة أموت علي، راعي الأغنام الموقوف في أرمينيا بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية

ومن المتوقع عودة الراعي التركي إلى عائلته خلال اليومين القادمين في ولاية قارص أقصى شمال شرقي تركيا، وذلك بعد 45 يوما من توقيفه إثر اجتيازه الحدود عن غير قصد عندما كان يرعى الأغنام.

بدورها قدمت أسرة الشاب التركي أوموت علي، شكرها وتقديرها للرئيس أردوغان لاهتمامه بشأن ابنهم.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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