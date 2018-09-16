الأمريكيون بانتظار "إنذار رئاسي"

قالت الوكالة الاتحادية الأمريكية لإدارة الطوارئ، إنه بات بإمكان إدارة الرئيس دونالد ترامب، إرسال إنذارات على الهواتف المحمولة فيما يتعلق بطوارئ السلامة العامة.

وستحمل الرسائل عنوان "إنذار رئاسي" ومن المقرر إرسالها مساء الخميس المقبل ونصها: "هذا اختبار لنظام إنذار الطوارئ اللاسلكي الوطني. ليست هناك حاجة إلى القيام بأيّ إجراء"، وفق ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

كما سترسل الإدارة تجربة للإنذار عبر الإذاعة والتلفزيون بعد دقيقتين من إرسال الإنذار على الهواتف المحمولة.

ويجرى الاختبار لضمان عمل نظام الإنذار في حالة الطوارئ الوطنية، كما أنه لن يكون بمقدور مستخدمي الهواتف المحمولة اختيار عدم تلقيهم الرسائل.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لطلب قدمه الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، سنة 2016 للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، لوضع نظام يمكّن الرئيس من إرسال إنذارات على الهواتف المحمولة فيما يتعلق بطوارئ السلامة العامة.

وأوضحت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ حينها، أن الإنذارات ستُستخدم في حالة الطوارئ الوطنية فقط، مضيفة أن الرئيس هو المسؤول الوحيد عن تحديد متى يتم إرسال إنذارات على المستوى الوطني.

المصدر:وكالات