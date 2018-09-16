رسالة مفبركة في أمريكا مرشحة لتكون دليلا قاطعا على التدخل الروسي

نشر مدير شؤون الاتصالات في وكالة "روسيا سيغودنا" للأنباء بيوتر ليدوف- بيتروفسكي على "فيسبوك"، رسالة مزعومة من الرئيس بوتين تعبر عن دعمه المطلق لعضو الكونغرس الجمهوري داني رورباكير.

وجاء في الرسالة: "أمريكا بحاجة لمزيد من القادة كداني، الذين لا تهمهم صغائر الأمور كحقوق الإنسان والانتخابات الحرة والعادلة، فهو يدرك أن العالم يصبح أفضل في ظل روسيا القوية والطموحة والساعية للتوسع".

وأشار ليدوف-بتروفسكي إلى أن الأمر وصل بممثلي الحزب الديمقراطي في اتهاماتهم لروسيا، وتهويلهم لتدخلها، إلى درجة أنهم شرعوا بعد نشر هذه الرسالة إلى توزيعها على الناخبين، ليعززوا بها روايتهم عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

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وأضاف: من الواضح، أنهم سيفرضون علينا عقوبات جديدة بسبب هذه الرسالة لتدخلنا في حرية تعبير المواطنين الأمريكيين عن آرائهم بحرية، فبمعاييرهم ستعدّ هذه الرسالة، دليلا دامغا على التدخل الروسي لا يمكن دحضه.

المصدر: نوفوستي