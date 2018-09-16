تحضيرا لقمة الكوريتين رؤساء عمالقة شركات الجنوب يتوجهون إلى بيونغ يانغ

توجه وفد كوري جنوبي صباح اليوم الأحد إلى بيونغ يانغ، ضم في صفوفه رؤوس عمالقة شركات الإلكترونيات في سيئول، للتحضير لثالث لقاء رسمي بين زعيمي الكوريتين الأسبوع المقبل.

وقال رئيس سكرتارية المكتب الرئاسي الجنوبي إيم جونغ-سوك، إن الوفد المكون من 93 عضوا، ضم نائب رئيس شركة "سامسونغ" لي جيه-يونغ، ورئيسي مجموعة "إس كي" تشوي تيه-وون، و"إل-جي" كو كوانغ-مو، ونائب رئيس شركة "هيونداي-موتور" كيم يونغ-هوان وآخرين.

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وسيزور رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الأسبوع القادم العاصمة الشمالية بيونغ يانغ، ليلتقي نظيره الشمالي كيم جونغ أون في أول قمة لهما في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، ضمن مساعي التطبيع بين البلدين.

وفي وقت سابق، اتفق الجانبان على عقد قمة بين مون جيه إن وكيم جونغ أون، في بيونغ يانغ خلال الفترة بين الثلاثاء والخميس المقبلين في ثالث لقاء رسمي بين زعيمي الكوريتين، حيث عقد الأول في 27 أبريل الماضي والثاني في 26 مايو في المنطقة العازلة في بانمونجوم.

المصدر: وكالات