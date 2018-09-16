اعتقال حارس حدود أمريكي قتل 4 نساء وخطف خامسة

اعتقلت الشرطة أحد العاملين في حرس الحدود الأمريكي بعد الاشتباه بقتله أربع نساء وخطف خامسة خلال الأسبوعيين الماضيين في تكساس، بموجب بلاغ من امرأة خطفها، لكنها أفلتت منه.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة اعتقلت حارس الحدود، خوان ديفيد أورتيز (35 عاما) الذي يعمل في الحرس منذ 10 سنوات، وأن التحقيق قد جمع أدلة دامغة ضده.

وفي تغريدة على تويتر، كتب ممثل النيابة العامة المحلية إسيدرو ألانيز، أن الادعاء وجه للموقوف 4 تهم بالقتل والاعتداء والاحتجاز.

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ولم ترد أية تفاصيل، عن الضحايا وعن الخامسة التي تعرضت للخطف ونجت، لكن بعض وسائل الإعلام ترجح أنهن من بياعات الهوى.

المصدر: وكالات