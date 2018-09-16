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نتنياهو: لن نكرر أخطاء الماضي في مواجهة أعدائنا

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نتنياهو: لن نكرر أخطاء الماضي في مواجهة أعدائنا
Reuters Sebastian Scheiner/Pool via Reuters
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو عزم بلاده على التحرك بلا هوادة من أجل منع أعدائها من التزود بأسلحة متطورة، مستذكرا تجربة حرب أكتوبر 1973 الإسرائيلية المريرة.

وقال نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية عشية الذكرى الـ45 لحرب 1973: "قبل 45 عاما أخطأت الاستخبارات العسكرية حين فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية لشن حرب علينا. وبعد أن اتضحت صحة تلك النوايا، ارتكب النسق السياسي خطأ كبيرا عندما لم يسمح آنذاك بشن ضربة استباقية".

وأضاف: "لن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى أبدا"، مؤكدا أن "خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى وإصرارنا على فرضها أقوى من أي وقت مضى".

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات نتنياهو جاءت غداة ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفت مخازن سلاح وطائرة شحن إيرانية في مطار دمشق الدولي، حسب مصادر إعلامية.

المصدر: RT

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