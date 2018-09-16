لأول مرة في تاريخها.. ماكاو تغلق كازينوهات القمار

أغلقت ماكاو للمرة الأولى في تاريخها جميع كازينوهات القمار، مع اقتراب إعصار مانغخوت الذي حذرت السلطات من خطر إحداثه فيضانات عارمة تجرف كل ما يقع على طريقها.

وأعلنت سلطات ماكاو مساء السبت أن قرار إغلاق الكازينوهات الـ42 في المدينة اتخذ بموافقة الشركات المشغلة لها، وأن "تعليق عمل الكازينوهات إجراء احترازي لضمان أمن موظفيها وزوارها والسكان".

وبدت المدينة التي تزدحم بالسياح عادة، شبه مقفرة صباح الأحد، وقام التجار بتكديس أكياس الرمل أمام محلاتهم وحصنوا واجهاتها بألواح الخشب، فيما من المتوقع أن تبلغ العاصفة ذروتها ظهر الأحد عند حوالي الساعة 04,00 بتوقيت غرينيتش.

ماكاو المتمتعة بحكم ذاتي واسع، تعد المكان الوحيد في الصين الذي يسمح فيه بالقمار، حيث ينفق فيها الصينيون والأجانب الأثرياء مبالغ طائلة على القمار وألعاب الحظ.

المصدر: فرانس برس