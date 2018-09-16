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مقتل 8 مدنيين في هجوم مسلح شرقي بوركينا فاسو

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مقتل 8 مدنيين في هجوم مسلح شرقي بوركينا فاسو
AFP Ahmed OUOBA
شرطة بوركينا فاسو- أرشيف
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أعلنت سلطات بوركينا فاسو، مقتل 8 مدنيين في هجوم مسلح على منطقتين مختلفتين شرقي البلاد حيث ينشط الجهاديون منذ عدة أشهر.

وقالت حاكم منطقة كومبينغا: "ليلة السبت 15 سبتمبر 2018، وقع هجومان إرهابيان ضد مدنيين في قريتي ديابيغا وكومبينبيغا في محافظة كومبينغا شرق البلاد، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص".

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وأوضح مصدر أمني في العاصمة واغادوغو، أن "الهجوم الأول استهدف زعيما دينيا وأنصاره وقتل فيه خمسة أشخاص بمن فيهم رجل الدين"، لافتا إلى أن الهجوم استهدف منزل المسؤول الديني الذي يضم مسجدا، وخلف أيضا ثلاثة جرحى.

في حين ذكر مصدر أمني آخر أن قرية كومبينبيغا، شهدت "مقتل ثلاثة أشخاص هم أفراد عائلة واحدة وأصيب آخران بجروح بيد مسلحين يعتقد أنهم جهاديون وصلوا على متن دراجات نارية".

المصدر: أ ف ب

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