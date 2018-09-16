وزير الدفاع الياباني السابق: اقتراح بوتين لم يكن عفويا

اعتبر وزير الدفاع الياباني السابق شيجيرو إيشيبا، أن اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع على معاهدة السلام بين موسكو وطوكيو، لم يكن عفويا وإنما جاء بعد تخطيط مسبق له.

وقال إيشيبا، في حديث لقناة NHK: "لا يمكن أن يكون هذا اقتراحا عفويا كما يدّعي. أنا متأكد من أن كل شيء كان مخططا له مسبقا".

وقبل ذلك، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أنه أعرب مرارا عن موقف طوكيو الرسمي، قبل عرض اقتراح بوتين وبعده.

وأشار إلى أن العديد من المحللين يعتبرون اقتراح بوتين بمثابة رغبة في حل مشكلة معاهدة سلام.

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وعلى هامش فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسية مؤخرا، عرض الرئيس فلاديمير بوتين على رئيس الوزراء الياباني، توقيع معاهدة السلام بين البلدين قبل نهاية العام الجاري، وبلا أي شروط مسبقة، ليصار بعد ذلك إلى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية حول عائدية جزر الكوريل.

المصدر: لينتا رو