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ترامب: خسرت 25 نقطة في ترتيب التأييد بسبب "صيد الأشباح"

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ترامب: خسرت 25 نقطة في ترتيب التأييد بسبب
Reuters
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الديمقراطيين يستخدمون موضوع التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016 لإلحاق الضرر بشعبية الجمهوريين عشية الانتخابات النصفية في الكونغرس.

وفي تغريدة على تويتر، كتب ترامب: "لدينا مؤشرات جيدة وفقا لاستطلاعات الرأي العام، والاقتصاد في أفضل حال على الإطلاق. ولولا ابتداع عملية "صيد الأشباح" في ما يتعلق بروسيا، لكانت نسبة التأييد سترتفع بواقع 25 نقطة في الترتيب".

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ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها "واشنطن بوست" بالتعاون مع القناة التلفزيونية.

ABC، فإن نشاط دونالد ترامب في منصب الرئاسة، يحظى بتأييد 36% من الأمريكيين، فيما أبدى 60% من الذين تم استطلاعهم، وجهة نظر معاكسة.

المصدر: تاس

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