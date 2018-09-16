دول أمريكا اللاتينية ترفض أي تدخل عسكري في فنزويلا

رفضت 11 دولة عضوا في "مجموعة ليما"، أي تدخّل عسكري أو استخدام للقوّة في فنزويلا، وذلك غداة تصريحات للأمين العام لمنظّمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو الذى لم يستبعد هذا الخيار.

وأعرب 11 بلدا من البلدان الـ14 التي تشكل هذه المجموعة في بيان صدر عن وزارة الخارجيّة البرازيليّة عن "قلقهم ورفضهم لأي نهج ينطوي على تدخّل عسكري أو ممارسة للعنف والتهديد، أو استخدام للقوّة في فنزويلا".

وهذه البلدان الـ11 هي الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس والمكسيك وبنما والباراغواي وبيرو وسانت لوسيا.

وجدّدت هذه الدول تأكيد التزامها "باستعادة الديمقراطية في فنزويلا والتغلب على الأزمة الخطيرة... عن طريق حل سلمى وتفاوضي".

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وحثّت البلدان الـ11 حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على "وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، واحترام استقلالية السلطات".

وكان ألماغرو أعلن الجمعة أنه لا ينبغي استبعاد "التدخّل العسكري" في فنزويلا "لإسقاط" حكومة نيكولاس مادورو المسؤولة عن الأزمة الاقتصادية والإنسانية والهجرة الخطيرة" التي تشهدها فنزويلا.

المصدر: أ ف ب