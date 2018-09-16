ماي مستاءة للتكهنات بمستقبلها السياسي

أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن استيائها للتكهنات بمستقبلها السياسي، على خلفية المعارضة التي تواجهها داخل حزبها المحافظ على صعيد "بريكست".

وقالت ماي التي تدافع عن الإبقاء على علاقات بلادها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27: "أشعر ببعض الاستياء. لكن هذا الجدل لا يتعلق بمستقبلي بل بمستقبل المواطنين البريطانيين ومستقبل المملكة المتحدة. هذا ما أركز عليه وهذا ما يجب أن نركز عليه جميعا".

وأضافت: "الأمر يتعلق بالتأكد من حصولنا على هذا الاتفاق الجيد مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعود بالفائدة على كافة مواطنينا في المملكة المتحدة، وهذا ما يهمنا".

كما انتقدت ماي تصريحات وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، مؤكدة أنه استخدم لغة "غير لائقة إطلاقا"، بقوله إن الخطة التي طرحتها لـ"بريكست"، "طوقت البلاد بحزام انتحاري".

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وفي يوليو الماضي عرضت ماي خطة نصت على خروج بريطانيا من السوق الموحدة مع إنشاء منطقة تبادل حر جديدة للبضائع ومنتجات الصناعات الزراعية مع الاتحاد الأوروبي، تقوم على اتفاق جمركي ومجموعة من القواعد المشتركة.

وواجه مشروع ماي معارضة قوية من دعاة "بريكست"، إذ اعتبروا أنه ينحرف عن نتيجة الاستفتاء، الذي أفضى في يونيو 2016 إلى الخروج من الاتحاد.

المصدر: وكالات