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FBI يغلق المرصد الشمسي الأمريكي دون تبرير

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FBI يغلق المرصد الشمسي الأمريكي دون تبرير
Reuters
مرصد فلكي امريكي - ارشيف
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أعلن في الولايات المتحدة عن إغلاق المرصد الشمسي في ولاية نيومكسيكو، وذلك بعد عمليات تفتيش استمرت لفترة طويلة نفذها عناصر جهاز FBI الذي لم يكشف عن سبب إغلاق المرصد.

وذكر موقع Space، أن مجموعة من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI تعمل في الموقع في الوقت الراهن، وأن المرصد توقف عن العمل منذ 6 سبتمبر وتم إجلاء كافة العاملين فيه.

وقالت الرابطة الجامعية لشؤون الأبحاث الفلكية AURA المشرفة على عمل المرصد، إن الإغلاق يتعلق بتحقيق أمني، وأن إخلاء مبنى المرصد مؤقت ووقائي.

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وأضاف موقع Space، أن إغلاق المرصد أثار شائعات مختلفة بينها، أنه "خطوة احترازية لمنع تسرب المعلومات عن ومضات خارقة للشمس"، وأن "الأمر يتعلق بالتحقيق في قضية تجسس".

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

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