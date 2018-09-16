النصيحة التي أعطاها الرئيس الفنلندي لترامب قبل لقاء بوتين

أكد الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، أن بلاده لا تتوجس لأي تهديد روسي، لأنها لا تلمس أي مسوغ قد يبرر لروسيا تهديد فنلندا أو الاعتداء عليها هي وجاراتها في حوض البلطيق.

وقال في حديث لصحيفة Frankfurter Allgemeine إن بلاده لا تنوي الانضمام إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن روسيا لا تهدد بلاده أو دول البلطيق.

وأضاف: "أشك في أن روسيا ستهاجم دول البلطيق، ولا يوجد أي مسوغ يبرر لها الزحف على بلادنا".

وأشار إلى أن موسكو تحترم موقف هلسنكي وأن وجود الخلافات في الرأي بين الجانبين، لا يتعارض مع استمرار اتصالاتهما.

وتابع: "تعرف روسيا ما هو موقفنا، ولا تحاول تغييره، فهي تعلم أننا نستطيع أن نكون عنيدين للغاية ولكن، وحتى في مثل هذه الحالة، فليس من الصعب أبدا الحفاظ على العلاقات مع روسيا".

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وأشار إلى النصيحة التي أعطاها لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، قبل اجتماع الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوليو، حيث قال له: "يجب أن تكون حذرا جدا عندما تقابل بوتين، فهو على استعداد دائم، وجيد لخوض أي لقاء".

المصدر: نوفوستي