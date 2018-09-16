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25 قتيلا في إعصار الفلبين

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25 قتيلا في إعصار الفلبين
Reuters ERIK DE CASTRO
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أعلنت السلطات الفلبينية اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الدمار الذي خلفه إعصار "مانكوت" في مناطق شمالي البلاد.

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وقال فرنسيس تولينتينو مستشار رئيس الفلبين، إن معظم القتلى سقطوا في انهيارات أرضية بالمناطق الجبلية، موضحا أنها تسببت في سقوط 20 قتيلا في منطقة كورديليرا بجزيرة لوزون وأربعة قتلى في إقليم نويفا فيزكايا المجاور.

وأضاف أن شخصا آخر قتل نتيجة سقوط شجرة عليه في إقليم إيلوكوس جرفها السيل.

المصدر: رويترز

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