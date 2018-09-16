وفد سيئول يتوجّه إلى بيونغ يانغ تحضيرا لقمة كيم ومون

غادر وفد كوري جنوبي يضم 93 عضوا سيئول صباح اليوم متوجها إلى بيونغ يانغ، في إطار التحضير لثالث لقاء رسمي بين زعيمي الكوريتين الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة "يونهاب" إن سكرتير سياسة التوحيد لدى المكتب الرئاسي سو هو، على رأس الوفد الجنوبي، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد عبرو الخط العسكري الفاصل بين البلدين على متن 19 حافلة.

وقال السكرتير سو للصحفيين قبيل توجهه إلى الجارة الشمالية، إن "القمة الثالثة بين الكوريتين ستعقد بعد 3 أيام، وفريق المقدمة سيجري كافة الاستعدادات لإنجاحها".

وسيزور رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الأسبوع القادم إلى العاصمة الشمالية بيونغ يانغ، ليلتقي نظيره الشمالي كيم جونغ أون في أول قمة لهما في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، ضمن مساعي التطبيع بين البلدين.

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وفي وقت سابق، اتفق الجانبان على عقد قمة بين مون جيه إن وكيم جونغ أون، في بيونغ يانغ خلال الفترة بين الثلاثاء والخميس المقبلين في ثالث لقاء رسمي بين زعيمي الكوريتين، حيث عقد الأول في 27 أبريل الماضي والثاني في 26 مايو في المنطقة العازلة في بانمونجوم.

المصدر: وكالات