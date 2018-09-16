فنزويلا تستعين بالأمم المتحدة على التهديد بالتدخل العسكري

أعلنت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن بلادها ستلجأ إلى الأمم المتحدة، عقب تلويح الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو بخيار"التدخل العسكري" في فنزويلا.

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وكتبت رودريغيز في حسابها على "تويتر": "ستلجأ فنزويلا للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية، إذ يتصرف الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بطريقة مبتذلة وبشعة ويلمح إلى التدخل العسكري في بلادنا ويهدد السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

Venezuela denunciará ante la @ONU_es y otras instancias internacionales a @Almagro_OEA2015 quien de forma vulgar y grotesca ostenta la Secretaría General @OEA_oficial por promover la intervención militar en nuestra Patria y atentar contra La Paz de América Latina y el Caribe! https://t.co/Khb96I8Gfm — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 15 сентября 2018 г.

وتابعت: "إنهم يحاولون إحياء أسوأ الذرائع لغزو إمبريالي عسكري في منطقتنا، ويقومون بتهديد استقرارها بشكل خطير من خلال التصرف والتصريحات غير المعقولة من قبل أولئك الذين يستغلون الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بطريقة مسيئة".

.@Almagro_OEA2015 pretende revivir los peores expedientes de intervención militar imperialistas en nuestra Región, cuya estabilidad está seriamente amenazada por la demencial actuación de quien usurpa de forma desviada y abusiva la secretaría general de la @OEA_oficial — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 15 сентября 2018 г.

وكان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو قد ألمح أمس إلى خيار التدخل العسكري في فنزويلا لإسقاط رئيسها نيكولاس مادورو، على خلفية الوضع المتأزم في فنزويلا وتدفق المهاجرين منها.

المصدر: "نوفوستي"