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فنزويلا تستعين بالأمم المتحدة على التهديد بالتدخل العسكري

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فنزويلا تستعين بالأمم المتحدة على التهديد بالتدخل العسكري
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أعلنت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أن بلادها ستلجأ إلى الأمم المتحدة، عقب تلويح الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو بخيار"التدخل العسكري" في فنزويلا.

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وكتبت رودريغيز في حسابها على "تويتر": "ستلجأ فنزويلا للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية، إذ يتصرف الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية بطريقة مبتذلة وبشعة ويلمح إلى التدخل العسكري في بلادنا ويهدد السلام في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وتابعت: "إنهم يحاولون إحياء أسوأ الذرائع لغزو إمبريالي عسكري في منطقتنا، ويقومون بتهديد استقرارها بشكل خطير من خلال التصرف والتصريحات غير المعقولة من قبل أولئك الذين يستغلون الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بطريقة مسيئة".

وكان الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية لويس ألماغرو قد ألمح أمس إلى خيار التدخل العسكري في فنزويلا لإسقاط رئيسها نيكولاس مادورو، على خلفية الوضع المتأزم في فنزويلا وتدفق المهاجرين منها.

المصدر: "نوفوستي"

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