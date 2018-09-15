وول ستريت جورنال: تقرير أممي يكشف التفاف كوريا الشمالية على نظام العقوبات

ذكرت مجلة "وول ستريت جورنال" أن تقريرا سريا أعدته هيئة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، يتهم بيونغ يانغ بالالتفاف على نظام العقوبات.

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وبحسب مقال نشرته المجلة اليوم السبت، عرض خبراء أمميون في تقريرهم "دلائل جديدة" على انتهاك كوريا الشمالية للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، وتحديدا الحظر على توريدات الأسلحة والوقود.

وزعم التقرير أن بيونغ يانغ لم تتوقف عن بيع الأسلحة إلى سوريا واليمن وليبيا وغيرها من مناطق العالم التي تدور فيها نزاعات مسلحة، رغم العقوبات.

إضافة إلى ذلك، رصد الخبراء زيادة في إمدادات الوقود إلى كوريا الشمالية من خلال تحويلات تتورط فيها سفن أجنبية، وحالات نقل الفحم من كوريا الشمالية إلى الصين.

وأشار التقرير إلى أن التجارة غير الشرعية التي تمارسها كوريا الشمالية "تضعف من فعالية العقوبات"، مؤكدا أن بيونغ يانغ "تهمل القيود على استيراد المنتجات النفطية والحظر على توريدات الفحم المفروض عام 2017".

ولفت التقرير إلى أن العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذا، حيث تقوم كوريا الشمالية بصفقات مالية من خلال عملاء في الخارج، في 5 دول على أقل التقدير.

المصدر: وول ستريت جورنال