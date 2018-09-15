أفيخاي أدرعي: أم كلثوم تبتسم للإسرائيليين! ( صورة )

بعد أن كانت الفنانة الكبيرة أم كلثوم متهمة بإثارة الجماهير العربية ضد إسرائيل بغنائها، لم يفوت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صورتها ليرى فيها ابتسامة لإسرائيل.

هكذا رأى المتحدث أفيخاي أدرعي ابتسامة أم كلثوم، في صورة لها علقت على مطعم شهير في مدينة حيفا الساحلية.

وكتب أدرعي: ها هي كوكب الشرق أم كلثوم تبتسم لمواطني دولة إسرائيل ولكل زائر محّب للسلام في أحد مطاعم عروس البحر حيفا".

المصدر: تويتر