 
مباشر
عاجل
سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط مطار دمشق الدولي

 وزيرة الدفاع الألمانية: قواتنا قد تبقى في الشرق الأوسط

أخبار العالم

 وزيرة الدفاع الألمانية: قواتنا قد تبقى في الشرق الأوسط
Reuters Axel Schmidt
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kskr

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين اليوم السبت، أن القوات الألمانية قد تبقى في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وأدلت الوزيرة الألمانية بهذا التصريح خلال زيارتها اليوم لقاعدة جوية أردنية في منطقة الأزرق شرقي المملكة يتمركز فيها نحو 300 جندي ألماني إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود و 4 طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تحتاج إلى قاعدة عسكرية استراتيجية في الشرق الأوسط، أجابت الوزيرة الألمانية: "في البداية علينا أن ننهي هذا الانتشار بنجاح. دعوني أقول إنني لا أريد أن أستبعد الفكرة".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. "اكتساح 2018".. الجزائر تجري مناورات على الحدود مع المغرب!! ماذا يجري في المنطقة؟