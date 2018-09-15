 وزيرة الدفاع الألمانية: قواتنا قد تبقى في الشرق الأوسط

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين اليوم السبت، أن القوات الألمانية قد تبقى في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وأدلت الوزيرة الألمانية بهذا التصريح خلال زيارتها اليوم لقاعدة جوية أردنية في منطقة الأزرق شرقي المملكة يتمركز فيها نحو 300 جندي ألماني إضافة إلى طائرة تزويد بالوقود و 4 طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع في إطار عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

وردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تحتاج إلى قاعدة عسكرية استراتيجية في الشرق الأوسط، أجابت الوزيرة الألمانية: "في البداية علينا أن ننهي هذا الانتشار بنجاح. دعوني أقول إنني لا أريد أن أستبعد الفكرة".

المصدر: رويترز