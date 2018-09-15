قتلى وجرحى بهجوم مسلح في المكسيك

قتل ثلاثة أشخاص بالرصاص وأصيب سبعة آخرين على الأقل في منطقة سياحية شهيرة وسط العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وذكرت الشرطة في بيان أن الهجوم وقع يوم الجمعة عند تقاطع على مشارف ساحة جاريبالدي، وهي منطقة سياحية رئيسية تمتلئ بالحانات ذات الفرق الموسيقية المكسيكية التقليدية، وجاء هذا في توقيت تبدأ فيه البلاد الاحتفالات بعيد الاستقلال.

وقالت الشرطة إنها تطارد ثلاثة مسلحين لاذوا بالفرار على دراجات نارية وكانوا يرتدون زي أعضاء الفرق الموسيقية المكسيكية.

3 killed, 7 injured in Mexico City Plaza Garibaldihttps://t.co/2RMjteVtI4pic.twitter.com/PTdq8iDTnf — NewsFront in English (@ENnewsfront) 15 сентября 2018 г.

وذكرت وسائل إعلام أن الضحايا كانوا في أحد المطاعم عندما بدأ إطلاق الرصاص مساء، وأن خبراء البحث الجنائي أحصوا أكثر من 60 رصاصة في المكان.

وأظهرت لقطات مصورة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون الشرطة المكسيكية بشكل مكثف في مكان الهجوم وطوقته.

وتلقي الشرطة المكسيكية باللائمة في معظم جرائم العاصمة على دوائر تجارة المخدرات التي تديرها عصابات نافذة في عموم البلاد.

المصدر: وكالات