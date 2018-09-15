سيمونيان تتهم BBC بتحريف أقوالها

اتهمت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة الأنباء "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، قناة BBC البريطانية بتحريف أقوالها وذلك من خلال بث مقابلة لها تحت عنوان مغلوط.

وقالت سيمونيان: "أذاعت BBC مقابلتي تحت عنوان (مارغاريتا سيمونيان: ليس لدي أي سبب لتصديق ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف)".

وأضافت سيمونيان: "في الواقع، ردا على سؤالهم: (أصدق بيتروف وبوشيروف أم لا؟) أجبتهم تقريبا هكذا: أنا أصدق فقط ما تراه عيناي.. ومن وجهة النظر هذه ليس لدي أساس لتصديق كلام بيتروف وبوشيروف.. لكن الأساس [الذي لدي] لتصديق استخباراتكم [البريطانية] أقل من ذلك، إذ استخباراتكم تكذب طوال الوقت، والعالم بأسره يعرف أنها كاذبة".

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وقد أعلنت سيمونيان يوم الخميس الماضي، أنها سجلت حوارا مع ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، وهما روسيان تشتبه السلطات البريطانية بضلوعهما في تسميم الجاسوس المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس الماضي.

المصدر: نوفوستي