طهران تؤكد تعرض سفارتها للهجوم في باريس

أكدت طهران تعرض سفارتها للهجوم بالحجارة في باريس بعد ظهر أمس الجمعة، وطالبت بمعاقبة الضالعين في الاعتداء.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ضرورة محاكمة الضالعين في الاعتداء، مذكّرا بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن توفير الأمن للمباني الدبلوماسية الإيرانية في فرنسا.

وقال قاسمي، إن عددا قليلا من العناصر المعادية لإيران حاولوا بعد ظهر الجمعة الاعتداء على مبنى السفارة الإيرانية في باريس، ولم يستطيعوا اقتحام المبنى لكنهم ألحقوا بعض الأضرار به من خلال رمي بعض الأشياء عليه.

ونقل مراسلنا في طهران عن التلفزيون الإيراني أن نحو 15 من أعضاء حزب كوملة الكردي اعتدوا على مبنى السفارة الإيرانية في باريس ورشقوه بالحجارة مما أدى إلى تحطم نوافذه.

وحسب التلفزيون الإيراني، فإن الشرطة الفرنسية كانت على علم بتحركات المجموعة المعتدية وغادرت محيط السفارة عندما وقع الهجوم لتعود بعد انتهائه.