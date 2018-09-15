رواندا تفرج عن زعيمة المعارضة إنجابير

أخلت السلطات القضائية في رواندا اليوم سبيل زعيمة المعارضة في البلاد فيكتوار إنجابير المحكومة بالسجن لـ15 عاما، وذلك بقرار عفو شملها أصدره رئيس الجمهورية بول كاجامي.

وأعلنت وزارة العدل في رواندا اليوم أن العفو شمل إنجابير زعيمة حزب "قوات رواندا المتحدة الديمقراطية"، وسجناء آخرين بينهم المغني كيزيتو ميهيجو المسجون منذ 2015 بعد إدانته بالتخطيط لقتل الرئيس.

واعتبر وزير العدل الرواندي جونستن باسينج، أنه "لا يوجد جانب سياسي في ما يخص الإفراج عن إنجابير وأن الرئيس منحها العفو وهو مخول بذلك بموجب الدستور".

وأشار إلى أن إنجابير سبق وطلبت العفو مرتين، إحداهما في يونيو الماضي.

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ولم توضح السلطات الراوندية بعد موعد الإفراج عن إنجابير، لكن مسؤولين ومحامين راونديين قالوا إنهم يترقبون الإفراج عنها اليوم السبت.

وحكم على إنجابير في 2012 بالسجن 15 عاما بتهمة التآمر لتشكيل جماعة مسلحة لتقويض الحكومة والسعي للتقليل من حجم الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها نحو 800 ألف شخص في راوندا عام 1994.

المصدر: رويترز