واشنطن تشير إلى سخونة النزاع في دونباس

أشار الممثل الخاص الأمريكي لشؤون أوكرانيا كورت فولكر، إلى بلوغ النزاع في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا مرحلة ساخنة في الوقت الراهن.

وأضاف فولكر، في كلمة له خلال مؤتمر "استراتيجية يالطا الأوروبية" المنعقد في كييف: "تشهد منطقة شرقي أوكرانيا حاليا مرحلة ساخنة من الحرب، وهو ما يؤثر بشكل مريع على السكان، حيث لم يتم تجميد هذا النزاع، ولم ينته حتى الآن بل مستمر في الليل والنهار".

وأضاف أن طرفي النزاع، قد علقا في اتفاقات مينسك مشيرا إلى استحالة التطبيق العملي والملموس، للنقاط السياسية المنصوص عليها في هذه الاتفاقات، والتي يجب على أوكرانيا أيضا تنفيذها، وبينها منح دونباس صفة خاصة وإعلان العفو العام وتنظيم الانتخابات هناك.

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وأشار فولكر، إلى أن واشنطن مستعدة لمواصلة المفاوضات مع روسيا حول تفويض الأمم المتحدة وحدة حفظ السلام "لإحلال أمن حقيقي في هذه المنطقة وتوفير الوقت والمساحة اللازمين لاتخاذ الخطوات السياسية وإجراء الانتخابات المحلية".

المصدر: نوفوستي