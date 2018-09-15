شبح "الحرب الروسية الهجينة" يطارد ميركل في ليتوانيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها ستعزز قدراتها الدفاعية ضد ما وصفته بـ"الحرب الهجينة" التي تشنها روسيا على الجنود الألمان المنتشرين في الجبهة الشرقية لحلف الناتو.

وقالت ميركل في كلمة لعناصر الوحدة الألمانية المنتشرة في روكلا شمال غربي عاصمة ليتوانيا فيلنيوس، ضمن قوة الناتو لـ"ردع روسيا": "هنا أنتم تواجهون أيضا وضعا هو شق آخر من العقيدة العسكرية الروسية، وهو فكرة الحرب الهجينة".

وتابعت: "الحرب الهجينة أمر لم نتعود عليه، وأنتم تختبرون ذلك بوضوح هنا وبشكل محدد"، دون إعطاء إيضاحات.

وأضافت: "لم يكن من قبيل الصدفة أننا أعددنا في ألمانيا وحدة معلوماتية متخصصة من أجل أن تكون لدينا قدرات في هذا المجال".

ونشرت ألمانيا العام الماضي أكثر من 500 جندي في ليتوانيا في إطار مهمة للحلف الأطلسي لطمأنة دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الحلف.

وتعرض الجنود الألمان بعيد وصولهم لاتهامات، بارتكاب جرائم اغتصاب، أكدت سلطات ليتوانيا أنها كاذبة، بينما زعمت وسائل إعلام أن روسيا اخترقت الهواتف الذكية لجنود الأطلسي في ليتوانيا.

كما اتهمت دول الأطلسي موسكو باللجوء إلى أساليب "الحرب الهجينة" التي تشمل التحريض والدعاية الإعلامية والحرب المعلوماتية لتقويض الدول الغربية دون إثارة رد عسكري شامل من الأطلسي.

ونفت روسيا من جهتها مرارا أن تكون وراء مثل هذه الهجمات، مؤكدة أن الحلف الأطلسي يحاول بهذه الاتهامات إشعال سباق جديد للتسلح مع روسيا.

المصدر: أ ف ب