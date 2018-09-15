دونيتسك تتهم استخبارات غربية بالمشاركة في اغتيال زاخارتشينكو

اتهمت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، استخبارات بعض الدول الغربية بمساعدة جهاز الأمن الأوكراني في تنظيم وتنفيذ عملية اغتيال رئيس دونيتسك ألكسندر زاخارتشينكو مؤخرا.

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، إن المخابرات الأوكرانية نفذت اغتيال زاخارتشينكو بمساعدة بعض الاستخبارات الغربية.

وأضاف: "قامت هيئاتنا الأمنية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات ما سمح بتحديد الجهة التي نفذت الاغتيال. هذا العمل الإرهابي، نفذ بمشاركة من القسم الخامس في مديرية مكافحة التجسس بجهاز الأمن الأوكراني وتم اعتقال شخص كشف هذه التفاصيل بالكامل".

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وأشار بوشيلين إلى أن وزارة أمن الدولة في دونيتسك، اكتشفت في مكان الحادث، دلائل استخدام تكنولوجيات عالية لم تستخدمها المخابرات الأوكرانية سابقا. وقال: "هذا يدفعنا لاستنتاج أن الاغتيال تم بمساعدة استخبارات غربية".

وأكد أن سلطات الجمهورية طلبت المساعدة الكاملة من الحكومة الروسية التي تساعد دونيتسك بشكل تام في التحقيق بجريمة الاغتيال.

وتعرض زاخارتشينكو للاغتيال في الـ31 من أغسطس بتفجير عبوة ناسفة في مقهى بمدينة دونيتسك خلال وجوده هناك.

المصدر: انترفاكس