مقتل 10 أشخاص بحريق في سفينة إندونيسية

أعلنت السلطات الإندونيسية أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم، بحريق شب في إحدى السفن قبالة السواحل الإندونيسية.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن ممثل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا قوله، إن الحريق وقع في السفينة يوم الجمعة، مضيفا أن السلطات تمكنت من إنقاذ 126 شخصا من السفينة.

فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الحريق.

المصدر: نوفوستي