مقتل 10 أشخاص بحريق في سفينة إندونيسية
AFP STRINGER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksht
أعلنت السلطات الإندونيسية أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم، بحريق شب في إحدى السفن قبالة السواحل الإندونيسية.
ونقلت وكالة "شينخوا" عن ممثل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا قوله، إن الحريق وقع في السفينة يوم الجمعة، مضيفا أن السلطات تمكنت من إنقاذ 126 شخصا من السفينة.
فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الحريق.
المصدر: نوفوستي
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)