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مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في أفغانستان

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مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
مروحية تابعة للجيش الوطني الافغاني - ارشيف
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لقي خمسة أشخاص مصرعهم في تحطم مروحية تابعة للجيش الوطني الأفغاني غربي أفغانستان، ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المروحية عسكرية، وتحطمت في غرب أفغانستان صباح اليوم السبت أن طاقم الطائرة المؤلف من شخصين، كان بين الضحايا. 

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ووقع الحادث في محافظة فرح ولم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية بعد على الحادث ولم تعلن أي من الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عنه.  

المصدر: انترفاكس

 

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