مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في أفغانستان
Reuters Mohammad Ismail
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kshs
لقي خمسة أشخاص مصرعهم في تحطم مروحية تابعة للجيش الوطني الأفغاني غربي أفغانستان، ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحادث.
وقالت وسائل إعلام محلية إن المروحية عسكرية، وتحطمت في غرب أفغانستان صباح اليوم السبت أن طاقم الطائرة المؤلف من شخصين، كان بين الضحايا.
ووقع الحادث في محافظة فرح ولم تعلق وزارة الدفاع الأفغانية بعد على الحادث ولم تعلن أي من الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عنه.
المصدر: انترفاكس
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)