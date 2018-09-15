الكويت تستنكر إساءة قناة "المنار" اللبنانية للأمير الصباح

استنكرت وزارة الإعلام الكويتية ما ورد على لسان أحد الإعلاميين في قناة "المنار" اللبنانية، حول زيارة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح مؤخرا لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي ترامب.

وكتبت الوزارة: "ما أورده هذا الإعلامي يمثل افتراء وادعاء وتزييفا للحقائق وتضليلا للرأي العام بادعاءات صاغها بعيدا عن الواقع تشمل إساءات تكشف عن نوايا شريرة ومقاصد خبيثة لن تنال من العلاقات الأخوية والتاريخية بين لبنان والكويت ولن تعكر صفو هذه العلاقات أبدا".

لا استغرب

مجرد بوق ينفث سموم مرشده

في محطاتهم التي لوثها الحقد #سمو_الامير

وضعهم امام

الحقيقة المحسومة

بالاتفاق مع الصين وامريكا في ان واحد

لذلك يستاء منها اذناب ايران

"وإن الضغن

بعد الضغن!

يبدو عليك

ويخرج الداء الدفينا"#الا_سمو_الامير_ياقناة_المنارpic.twitter.com/PSDtKnl1bP — د.فالح عبدالله العزب 🇰🇼 (@DR_FAlazab) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

وسبق لإعلامي لبناني قال عبر شاشة "المنار"، إن أمير الكويت الذي ذهب للولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية، استدعي من قبل الرئيس الأمريكي لخمس دقائق، حيث طلب منه إلغاء عقود موقعة مع الصين بقيمة 11 مليار دولار، والتوقيع مع شركات أمريكية على عقود بقيمة 14 مليار دولار.

المصدر: وزارة الإعلام الكويتية