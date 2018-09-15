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مون يتوجّه إلى بيونغ يانغ مباشرة

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مون يتوجّه إلى بيونغ يانغ مباشرة
Reuters
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يتوجه رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الأسبوع المقبل إلى بيونغ يانغ، ليلتقي نظيره الشمالي كيم جونغ أون في أول قمة لهما في الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، ضمن مساعي التطبيع.

وذكر مصدر مسؤول في مكتب الرئاسة في سيئول، أن الوفد الكوري الجنوبي سيتوجه إلى عاصمة الشمال بشكل مباشر عبر الطريق الجوي الغربي، وسيجتاز خلال ذلك المجال الجوي للحدود بين الكوريتين.

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قمة ثالثة منتظرة بين الكوريتين

 وفي وقت سابق، اتفق الجانبان على عقد قمة بين مون جيه إن وكيم جونغ أون، في بيونغ يانغ خلال الفترة بين الثلاثاء والخميس المقبلين.

وهذا ثالث لقاء رسمي بين زعيمي الكوريتين، حيث عقد الأول في 27 أبريل الماضي والثاني في 26 مايو في المنطقة العازلة في بانمونجوم.

المصدر: yonhapnews

 

 

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